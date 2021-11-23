Очищено почти 600 дворов.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, сегодня на ликвидацию последствий циклона вышло 1256 рабочих. В Центральном районе — 348 сотрудников, в Железнодорожном — 294 человека, в Кировском районе дворы убирают 107 человек, в Краснофлотском — 123 специалиста, в Индустриальном — 384.

Предприятиями отрасли задействовано 39 единиц техники. По состоянию на 12.00 убрано более 6,5 тысяч входов в подъезды, расчищены подходы к 161 газгольдерной площадке. Приведено в порядок более 950 участков тротуаров. Использовано более 147 кубометров противогололедных средств. Расчистка будет продолжена в течение всего дня.

Напомним, мэр Хабаровска Сергей Кравчук дал команду профильным структурам проработать вопрос о привлечении дополнительной техники сторонних организаций. Также глава города дал команду сформировать небольшие бригады до пяти человек, которые будут чистить тротуары и большие лестницы. Сегодня днем на уборку дорог привлечено 64 единицы техники и 43 рабочих.