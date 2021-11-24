580 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 446 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 460

Комсомольск — 37

Имени Лазо район — 30

Бикинский район — 8

Советско-Гаванский район — 5

Николаевский район — 13

Солнечный район — 1

Амурский район — 26

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 255. На лечении находится 59 тяжелых пациентов, 44 подключено к аппаратам ИВЛ.

Привито от коронавирусной инфекции 465 577 жителей края, полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.

Всего на лечении находится 12 334 человека. В том числе 2312 стационарно, 10 022 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 106 006 случаев Covid-19. 92 661 человек выздоровел.