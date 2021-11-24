580 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 446 человек. При этом зарегистрировано 5 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 460
Комсомольск — 37
Имени Лазо район — 30
Бикинский район — 8
Советско-Гаванский район — 5
Николаевский район — 13
Солнечный район — 1
Амурский район — 26
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2567 коек. Свободно 255. На лечении находится 59 тяжелых пациентов, 44 подключено к аппаратам ИВЛ.
Привито от коронавирусной инфекции 465 577 жителей края, полностью завершили вакцинацию 401 269 человек.
Всего на лечении находится 12 334 человека. В том числе 2312 стационарно, 10 022 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 106 006 случаев Covid-19. 92 661 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 24.11.2021в 09:26. В рубриках: Медицина.
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