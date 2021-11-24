Накануне в правительстве Хабаровского края прошло заседание штаба по контролю за прохождением циклона. Штаб был создан по поручению губернатора региона Михаила Дегтярева, на нем руководителям краевых ведомств и муниципалитетов были поставлены задачи по минимизации последствий стихии. Сегодня заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин в сопровождении министра транспорта и дорожного хозяйства региона Ирины Горбачевой проехал по Хабаровску, проинспектировав то, как выполняются поручения, а именно чистятся автодороги и дворы жилых домов. Циклон, накрывший регион с ночи 22 ноября, принес почти 17 мм осадков за сутки.

Первую остановку комиссия сделала на автовокзале, территорию которого не очистили. Снегом была покрыта как стоянка автобусов, так и посадочная станция для пассажиров. Роман Мирошин вызвал руководство предприятия и дал указание в течение часа привести все в порядок. Затем члены комиссии осмотрели перекресток улиц Тихоокеанской и Шелеста. На этой ключевой для города развязке, соединяющей центр и северную часть краевой столицы, скопилось много автомобилей, в том числе большегрузы, застрявшие в снегу. Груженые фуры въехали в город, когда шел снег, и теперь с трудом преодолевают сложные участки из-за плохого состояния резины. Как подчеркнул Роман Мирошин, такого быть не должно, ведь хозяева большегрузов должны понимать, что движение в городе во время циклона сильно осложняется.

Главной точкой работы инспекции стал двор жилого дома по адресу Стрельникова, 8, где руководителей правительства края ждали с докладами специалисты министерства ЖКХ, регионального управления госконтроля и мэрии. Им заранее была поставлена задача проверить то, как с утра велась уборка во дворах. Результаты оказались неутешительными. По докладам чиновников, практически по всему городу в жилом секторе уборка снега не велась. Двор по ул. Стрельникова, 8 также наспех расчищали перед приездом представителей правительства края.

– Мы проверили 83 дома в Хабаровске, из них 41 – в северной части города. В 90% домов было зафиксировано, что дворы не почищены, у 42% домов были очищены только входы в подъезды. Завтра у нас запланирована проверка еще 59 домов. По всем нарушениям мы выдадим управляющим компаниям предписания, – доложил заместитель начальника управления жилищного надзора главного управления регионального госконтроля Олег Кустов.

Роман Мирошин поручил региональному госконтролю принять меры по каждому случаю, где уборка не выполнялась должным образом. Он также попросил учесть эти данные при составлении следующего рейтинга управляющих компаний, по которому оценивается эффективность работы организаций. Кроме того, заместитель губернатора обратился к представителям мэрии, присутствовавшим на встрече, поинтересовавшись, почему и дороги, и дворы в городе не чистят вовремя. Получив ответ о том, что все выполняется по нормативам, зампред указал на то, что любые нормативы должны соответствовать реалиям жизни. Роман Мирошин попросил подготовить алгоритмы.

– Вы в своей работе руководствуетесь только нормативами, а есть ли у вас алгоритмы работы в кризисных ситуациях. Ваши нормативы, судя по результатам, о которых сейчас доложили коллеги, сильно устарели. Поэтому прошу в кратчайшие сроки пересмотреть регламенты и алгоритмы по очистке при прохождении циклонов. Циклоны – это форс-мажорные случаи и здесь нужно руководствоваться отдельными правилами, которые у вас должны быть выработаны в законном порядке. И это уже не первая такая ситуация. Прошу в дальнейшем представить такие регламенты всем службам, в том числе и в правительство края. Проводить такие инспекции мы теперь будем регулярно, – подчеркнул Роман Мирошин.

По итогам инспекции последнюю информацию о движении по региональным автотрассам довела министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева. По ее словам, на 15:00 в Хабаровском крае остаются закрытыми для проезда пассажирских автобусов трассы Чита – Хабаровск на отрезке от Хабаровска до Биробиджана, Хабаровск – Владивосток с 34-го по 240 км, Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Советская Гавань – Ванино, а также участок «село имени Полины Осипенко – Бриакан – Березовый» с 0-го по 144 км. В то же время сняты ограничения на участках от Хабаровска до поселка имени Горького, до Ильинки, Ракитного, Гаровки, Дружбы, Черной речки и до Князе-Волконского. Она также сообщила, что на уборке региональных и межмуниципальных автодорог на 17 часов по краю задействовано 64 единицы техники.