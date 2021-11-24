Своими ожиданиями и результатами поделились представители промышленных предприятий края – участников «первой» волны реализации проекта – Дальэнергомаш и Хабаровский судостроительный завод.

— За время проекта на заводе осуществлен переход на повременную оплату труда, снижено время ведения учета и поиска на складах за счет разработки специальных электронных журналов. Кроме того, внедрен производственный анализ на эталонном участке, за счет чего удалось достичь снижения трудоемкости на 23 %. За счет внедрения методики системного решения проблем определена коренная причина дефицита заготовок при заливке баббитом. Инициирован дополнительный проект в сфере закупок, который позволит сократить время протекания процессов по отдельным направлениям до 45 %. Сертифицировано 2 внутренних тренера для дальнейшего развития бережливого производства, – сообщил главный инженер АО «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» Вячеслав Кондратюк.

Также, по словам Вячеслава Кондратюка, на предприятии аккредитован проектный офис, создан эталонный участок по системе 5С, освобождено более 450 кв. м. дополнительных производственных площадей, которые в дальнейшем планируется использовать для нового участка.

Реализация нацпроекта на Хабаровском судостроительном заводе, по словам эксперта ФЦК Александра Сутурина, находится на стадии внедрения улучшений. В результате ожидается: сокращение времени протекания процесса производства на 27 %, снижение запасов в потоке на 30 %, и, как следствие, увеличение выработки на одного человека в смену на 62 %.

— Принято решение организовать «супермаркет под готовую продукцию», что снизило время на поиск требуемых деталей с 60 минут до 5 минут в день. На эталонном участке в результате оптимизации выстраивания процесса в 5 раз сокращено время перемещения рабочего по операции зачистки. Организованы рабочие места по принципам 5С. Для развития на заводе производственной культуры через внедрение инструментов бережливого производства обучено 3 внутренних тренера, – рассказал начальник отдела развития производственной системы Хабаровского судостроительного завода Сергей Давыдов.

Заместитель генерального директора по производству АО «Хабаровский судостроительный завод» в своем выступлении отметил, что проект «жизненно необходим», он позволяет найти те «узкие места», работа над которыми позволит повысить производительность труда.

В ходе обсуждения председатель общественного совета при минэкономразвития края Олег Рензин отметил: «Опыт Японии и Кореи демонстрирует пример, где только за счет целенаправленной работы по повышению производительности выросли знаменитые экономики. И это пример, на который мы можем смотреть не только с точки зрения обсуждения, но и внедрения. Императивность, прозвучавшая сегодня в словах представителей производственных предприятий, – похоже и есть тот сдвиг, который ожидали управленческие структуры».