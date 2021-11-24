Со следующего года увеличится размер краевого материнского капитала. Мера поддержки, которая оказывается при рождении третьего и последующих детей, будет проиндексирована на четыре процента. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев.

Согласно документу, краевой материнский капитал на детей, рожденных до 1 января 2019 года, увеличится с 208 000 рублей до 216 320 рублей, на детей, рожденных после 1 января 2019 года, – с 260 000 рублей до 270 400 рублей. В случае, если семья уже частично использовала средства данной меры поддержки, остаток также будет увеличен на четыре процента.

Кроме того, сегодня региональное правительство прорабатывает вопрос о расширении направлений, по которым могут быть использованы средства краевого материнского капитала. Среди рассматриваемых вариантов – подведение инженерных коммуникаций к частным домовладениям, а также оплата обучения родителей.

Напомним, что краевой материнский капитал предоставляется с 2011 года. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком и оплату медицинских услуг для родителей и детей. С начала реализации программы мера поддержки предоставлена 32 486 семьям. Из них средствами распорядились 16 911 семей на сумму 3,1 млрд рублей. При этом 74 процента обратившихся направили деньги на улучшение жилищных условий.