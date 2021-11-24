Многофункциональные центры (МФЦ) в Хабаровском крае продолжат с 1 декабря принимать документы на социальные выплаты и пособия. Об этом распорядился в ходе «прямого эфира» в социальных сетях глава региона Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос одного из слушателей.

На сегодняшний день МФЦ края оказывают 66 услуг по направлению социальной защиты населения. В их числе: прием документов на выплаты и пособия семьям с детьми, оформление субсидий и компенсаций за коммунальные услуги, в том числе капитальный ремонт и др. Решение о прекращении оказания ряда услуг было принято 27 октября на оперативном штабе по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в крае.

– С 1 декабря многофункциональные центры продолжат принимать граждан по предварительной записи и оказывать услуги согласно установленному перечню, – сообщила директор КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Оксана Захарова.

Вместе с тем, жители края многие меры социальной поддержки могут оформить на портале Услуги27. В их числе оформление социальных выплат семьям с детьми, а также субсидий и компенсаций за коммунальные услуги.