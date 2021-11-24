Сегодня власти Хабаровского края совместно с ГУ МЧС России по региону провели заседание краевой комиссии по ЧС и оперативного штаба, созданного губернатором региона Михаилом Дегтяревым для контроля за прохождением снежного циклона. Участники заседания – руководители региональных ведомств и оперативных служб обсудили первые итоги борьбы со стихией, которая накрыла регион с 22 ноября. Заслушали доклады заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин и начальник регионального ГУ МЧС России Матвей Гибадулин.

Напомним, что циклон, пришедший в Хабаровский край со стороны Приморья, затронул все районы. Снег и сильный ветер парализовали движение на дорогах, оборвали провода, оставив без света отдельные поселения. Сейчас непогода покидает территорию края, последними удар стихии ощутили жители побережья Охотского моря.

Как отметили на совещании, сегодня на 12:00 в Хабаровском крае без света полностью или частично остаются 9 населенных пунктов в 5 районах. Это поселки Многовершинный, Березовый, Дуки, Решающий, Быстринск, а также села Чумикан, Победа, Новокуровка и Улика-Национальное. В последние три села ремонтные бригады выехать не могут из-за того, что дороги засыпаны снегом. Сейчас решается вопрос их доставки вертолетом. При этом сегодня удалось подключить село имени Полины Осипенко, Владимировку и Тугур. В этой части работа ведется круглые сутки и будет продолжена до полного устранения аварий.

О состоянии автодорог и транспортном сообщении проинформировала министр транспорта и дорожного хозяйства края Ирина Горбачева. Она отметила, что федеральные трассы на Владивосток, Биробиджан, а также в направлении Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре по-прежнему закрыты для проезда пассажирских автобусов. Также приостановлено движение на региональных дорогах, в частности на участке Переславка – Аргунское в районе имени Лазо. Закрыты подъезд к селу Ачан в Комсомольском районе, участок Комсомольск-на-Амуре – Солнечный – поселок Горный, отрезок Советская Гавань – Ванино от 0-го до 29 км. Затруднен проезд в Комсомольском и Солнечном районах. Транспортное сообщение прервано с поселениями Горин, Дуки, Тавлинка, Гусевка, Березовый, Джамку в Солнечном районе, а также с селом Бриакан в районе имени Полины Осипенко.

Заслушав сообщение министра, участники заседания коллегиально рекомендовали главам Комсомольского и Солнечного районов ввести режим ЧС. Решение будет принято администрациями в течение суток.

Обсудили участники штаба и ситуацию с уборкой дорог и дворов жилых домов в краевой столице. По данным регионального госконтроля, чьи специалисты уже вторые сутки обходят микрорайоны, после снегопада из 114 дворов не был убран ни один. Сегодня инспекторы пройдут еще 70 дворовых территорий, нарушителям выпишут предписания. Мэрии было сделано замечание, так как не убирались не только дворы, но и городские улицы, остановочные карманы. Представители администрации города в очередной раз сослались на нормативы, по которым коммунальщики ведут уборку. Но мэрии поручили на комиссии пересмотреть регламенты работы в случаях природных стихий.

Напомним, что вчера ситуацию в Хабаровске после циклона оценил зампред правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин. По решению оперативного штаба правительства региона, он проехал по центральным улицам города, побывал на автовокзале и во дворах Северного округа.