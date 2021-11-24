Градоначальник проверил, как городские службы ведут борьбу с последствиями циклона. В рабочей поездке приняли участие представители профильных управлений мэрии, сотрудники полиции и прокуратуры.

Начали осмотр с улиц Лейтенанта Орлова и Краснореченской. Сегодня на расчистку дорог вышло 63 спецмашины, на очистке тротуаров и остановок задействовано 50 рабочих муниципальных предприятий.

Также заехали во дворы Первого микрорайона. На территории под управлением ООО «ДВ-Союз» работают дворники, которые освобождают путь к подъездам. Придомовые проезды почищены с привлечением тяжелой техники.

«В период снегопада приоритет отдается очистке дорожек, ведущих к подъездам. Конечно, не всегда получается вести уборку одновременно у всех МКД, ведь за одним дворником может быть закреплено по пять территорий. На решение этих задач привлечено более 1400 человек», — рассказал и.о. начальника городского управления ЖКХ Иван Соловьев.

Сергей Кравчук подчеркнул, что уборка должна вестись в период всего снегопада, а очистка подходов к домам — первостепенная задача. Также градоначальник отметил, что управляющим организациям разных форм собственности надо приобретать средства малой механизации, которые помогают быстрее и эффективнее бороться с последствиями непогоды.

Бездействует управляющая компания, обслуживающая дом №2А по улице Королева. Здесь выезд со двора укатан машинами, а входы в подъезды припорошены снегом с раннего утра. Мэр Хабаровска дал поручение разобраться в данной ситуации и при необходимости привлечь виновных к административной ответственности.

«Правилами благоустройства города установлены все нормативы по уборке снега. Сегодня специалисты нашего управления работают в усиленном режиме, осуществляют выездные проверки. Бездействующим предприятиям и организациям всех форм собственности сначала выписываются предупреждения, а дальше уже следуют штрафы. Сначала это 15 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 60 до 90 тысяч», — рассказал начальник управления административно-технического контроля Павел Головин.

Прокуратура также проводит работу с управляющими организациями. Как отметила заместитель прокурора города Хабаровска Александра Леонова, перед циклоном «управляйкам» напомнили об их обязательствах, однако не все отнеслись к этому серьезно. За плохую работу на этой неделе вынесено 27 прокурорских предоставлений.

Участники объезда проинспектировали ход уборки дворов и на улице Владивостокской. Здесь трудятся силы подрядной организации, которую привлекли управляющие организации. По словам руководителя Антона Ковылина, в его зоне ответственности находятся 52 дома. Сейчас задействовано 16 дворников и 3 единицы техники. При необходимости возможно привлечь дополнительные силы.

«В городе выпало 22 миллиметра осадков, это практически месячная норма. Работы еще много, но ликвидировать последствия циклона продолжим в круглосуточном режиме. В ходе объезда был сделан ряд замечаний, в частности, касающихся работы компаний, обслуживающих дома. Также дана команда усилить работу по расчистке дорог и активнее привлекать к ответственности бездействующие организации. Сегодня на уборку магистралей вышло более 60 спецмашин, также в районах города задействована техника сторонних предприятий. В бюджете города на эти цели заложены дополнительные средства. Несмотря на все текущие задачи, уже сейчас готовимся к следующему циклону, который ожидается уже на следующей неделе», — резюмировал глава Хабаровска.

Также мэр призвал коллективы предприятий и организаций всех форм собственности выйти в пятницу на уборку прилегающих территорий. По поручению Сергея Кравчука весь мужской коллектив мэрии также выйдет на снегоуборку, как это было во вторник.