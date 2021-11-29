581 новый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 451 человек. При этом зарегистрировано 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 367

Комсомольск — 168

Хабаровский район — 1

Советско-Гаванский район — 9

Николаевский район — 1

Ванинский район — 2

Амурский район — 33

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2662 койки. Свободно 393. На лечении находится 66 тяжелых пациентов, 50 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 12 864 человека. В том числе 2269 стационарно, 10 595 амбулаторно.

Привито от коронавирусной инфекции 484 873 человека, полностью завершили вакцинацию 414 198 человек.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 108 926 случаев Covid-19. 95 022 человека выздоровело.