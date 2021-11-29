В Хабаровском крае завершился прием заявок на конкурс проектов территориального общественного самоуправления 2022 года. Жители городов, сел и поселков региона подготовили более 850 инициатив на сумму свыше 550 млн рублей. Сейчас проекты оценивают эксперты, а результаты конкурса грантов станут известны в конце декабря.

Между тем, ТОС, получившие поддержку в этом году, завершают реализацию проектов. Так, свои результаты представителям краевого правительства и журналистам показали жители квартала «Гринвилль» в селе Тополево Хабаровского района. В этом году они объединились, чтобы отремонтировать набережную местного озера – любимого места отдыха не только жителей квартала, но и всего села.

– Набережная в квартале была построена тогда же, когда и дома. Но установленная на деревянных сваях, она из-за подтоплений обветшала и стала небезопасной. На обновление конструкции мы выиграли грант почти в полмиллиона рублей, еще около 900 тысяч внесли сами. Кроме того, наши умельцы многое сделали своими руками. В результате теперь у нас красивая, безопасная набережная на винтовых сваях, – отметил председатель ТОС «Гринвилль» Александр Колонтай.

Как рассказали жители квартала, новая набережная лучше прежней. Она стала ниже, поэтому людям пожилого возраста удобнее на нее подниматься. Кроме того, удалось сохранить и отреставрировать мостик с коваными перилами – визитную карточку общественного пространства. Сейчас активисты доделывают последние детали, а после оборудуют на озере каток.

– Похожий проект в этом году был реализован в поселке Эльбан Амурского района – там тоже обустроили набережную возле озера. В целом проекты благоустройства очень популярны среди ТОС, но чаще всего жители устанавливают детские и спортивные площадки. Сейчас в крае свои проекты завершают около 50 ТОС. Многие из них зимние: хоккейные коробки, горки, новогодние костюмы, – рассказала начальник отдела развития территориального общественного самоуправления управления региональной политики главного управления внутренней политики правительства края Ольга Татарчук.

Напомним, что на сегодняшний день в Хабаровском крае создано 1123 ТОС. В их границах проживает свыше 180 тысяч человек. По решению главы региона Михаила Дегтярева в этом году финансирование конкурса на поддержку проектов ТОС увеличено с 75 до 100 млн рублей, а в 2022 году – до 200 млн рублей. Кроме того, изменены правила краевого конкурса. Теперь каждый ТОС может подать не одну, а сразу три заявки и получить на каждый проект до 1 млн рублей (ТОС, зарегистрированный как юридическое лицо, – до 1,5 млн рублей). При этом стала меньше доля софинансирования граждан и местного бюджета.