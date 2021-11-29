Лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, станут доступнее в Хабаровском крае. На территории региона снизятся розничные надбавки на медикаменты этой категории в ценовой группе до 100 рублей. При этом предельный размер оптовых надбавок останется на уровне ранее действовавших. Соответствующее постановление подписано в правительстве края.

– Нововведение связано с новой методикой установления предельных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей лекарственных препаратов, которую утвердила ФАС России. Она была разработана в целях предотвращения неконтролируемых пиковых изменений цен на лекарства в аптеках, а также их дефицита. На основании этой методики комитет по ценам и тарифам проанализировал оптовые и розничные цены на лекарства в регионе и рассчитал новые размеры торговых надбавок, – рассказала и.о. председателя комитета по ценам и тарифам правительства края Алена Сидорова.

Новые размеры торговых надбавок установлены по согласованию с ФАС России. Постановление губернатора края от 29.11.2021 № 117 «Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края.

– Постановление вступит в законную силу через 10 рабочих дней со дня его опубликования. После этого все организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами, обязаны будут применять новые торговые надбавки, –добавила Алена Сидорова.

С информацией о зарегистрированных предельных отпускных и розничных ценах на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых, можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения края.