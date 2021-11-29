В первой декаде декабря в краевой столице начнется оформление площади имени Ленина к Новому году. Главным украшением станет 20-тиметровая ель. Новогоднюю красавицу нарядят в шары в цветах российского флага, светодиодные снежинки и гирлянды. Кроме того, украсить главную елку региона помогут школьники края. На дерево попадут 50 лучших игрушек, сделанных детьми. Конкурс начнется совсем скоро и продлится до 10 декабря. Десять самых креативных авторов получат новогодние подарки от губернатора края Михаила Дегтярева.

– В этом году жителей и гостей города будет ждать большой сюрприз. Площадь засияет в несколько раз ярче, помимо чаши и ограждения фонтанов, праздничной иллюминацией также оформят уникальные арт-объекты. Так, недалеко от «нулевого километра» будет установлен 4,5-метровый шар – фотозона из нескольких тысяч гирлянд. Развлечений также добавят две горки разной высоты, – сообщила и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства края Алина Стебнева.

Скульптуры из искусственного снега в этот раз на площади заменят ледяные фигуры. Часть из них будут в виде гербов районов края, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. На этих скульптурах разместят QR-коды, отсканировав которые, жители и гости краевой столицы смогут больше узнать о крупнейших муниципалитетах региона.

Среди хабаровских скульпторов, которые займутся оформлением площади Ленина, члены союза художников, лауреаты премий, победители международных соревнований, – Павел Барсуков и Виктор Пичуев. Они уже приступили к подготовке льда.

Еще одним нововведением станет появление зоны «Амурфеста», где в теплых корнерах разместятся предприниматели и рестораторы. Планируемая дата готовности площади – 25 декабря. При посещении новогоднего городка потребуется соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и использование средств индивидуальной защиты.