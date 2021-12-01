565 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 603 человека. При этом зарегистрированы 6 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровский район — 37
Хабаровск — 264
Бикинский — 14
Советско-Гаванский — 5
Лазо — 50
Нанайский — 13
Верхнебуреинский — 22
Ванинский — 1
Комсомольск — 81
Комсомольский — 1
Солнечный — 40
П. Осипенко — 4
Амурский — 33
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 662 койки. Свободно 288. На лечении находятся 49 тяжелых пациентов, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привиты от коронавирусной инфекции 492 296 жителей края.
Всего на лечении находятся 12 886 человек. В том числе 2 374 стационарно, 10 512 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110 070 случаев COVID-19. 96 131 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 01.12.2021в 09:45. В рубриках: Медицина.
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