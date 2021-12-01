565 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровели 603 человека. При этом зарегистрированы 6 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровский район — 37

Хабаровск — 264

Бикинский — 14

Советско-Гаванский — 5

Лазо — 50

Нанайский — 13

Верхнебуреинский — 22

Ванинский — 1

Комсомольск — 81

Комсомольский — 1

Солнечный — 40

П. Осипенко — 4

Амурский — 33

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 662 койки. Свободно 288. На лечении находятся 49 тяжелых пациентов, 36 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привиты от коронавирусной инфекции 492 296 жителей края.

Всего на лечении находятся 12 886 человек. В том числе 2 374 стационарно, 10 512 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 110 070 случаев COVID-19. 96 131 человек выздоровел.