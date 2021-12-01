ООО «Город» – застройщик жилого дома по улице Тихоокеанской в Хабаровске получил разрешение на ввод в эксплуатацию долгостроя. Дольщики ждали свои квартиры почти 5 лет. Первоначальный срок сдачи объекта был запланирован на конец 2019 года.

Сроки введения в эксплуатацию дома на 18 квартир неоднократно продлевались застройщиком по разным причинам. Строительство объекта было временно приостановлено осенью 2019 года и возобновлено в марте текущего.

– Работы на ряде проблемных объектов, таких как здание, возводимое ООО «Город», находятся под контролем специальной комиссии, в состав которой входят специалисты краевой прокуратуры, министерства строительства, госстройнадзора, представители муниципалитетов. Регулярно они выезжают на объекты. При возникновении проблемных, в том числе административных вопросов, комиссия принимает оперативные меры по их решению. Главная цель – ускорить работы на объекте. Соответствующие решения принимались в ходе заседания профильных рабочих групп, – рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

Так, по его словам, застройщику ООО «Город» краевые власти помогли решить проблемные вопросы с подключением к сетям. Содействие оказано в обеспечении электроснабжением, получении акта по передаче приборов учета электрической энергии.

– Кроме того, мы предлагали решения технических вопросов, связанных с внесением изменений в проектную документацию застройщика. Все это позволило ввести объект в эксплуатацию раньше, без переноса на следующий год, – отметил Алексей Назаренко.

После получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию дольщики получат ключи от своих квартир в течение 1,5-2 месяцев.

Напомним, в крае существует несколько механизмов помощи участникам долевого строительства. Речь также идет о поиске инвесторов, либо использовании механизмов федерального Фонда помощи обманутым дольщикам.

На сегодняшний день в Хабаровском крае в отношении домов ООО «Диалог» и ЖСК «Утес» федеральным Фондом принято решение о достройке. Дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж» будут выплачены денежные компенсации. Еще один объект – ЖК «Эдельвейс» по ул. Трехгорной достроит инвестор из Белгорода без привлечения бюджетных средств.