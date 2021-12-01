Прошедшей ночью на уборке улиц краевого центра было задействовано 42 единицы техники. На трассы высыпано 226 тонн песчано-соляной смеси и 5 тонн реагента. С утра освобождать город от снежного плена вышли 64 спецмашины и 120 дорожных рабочих, из них от сторонних организаций привлечено 9 единиц и 70 человек. Они будут трудиться в течение дня. Первым делом в Хабаровске расчищают дороги, по которым движется общественный транспорт. Также особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и трассам, имеющим крутой уклон. Сотрудники ТСЖ и управляющих компаний занимаются оперативной уборкой подходов к подъездам.

К наведению порядка в разное время дня и в разных районах города также приступят коммунальщики, сотрудники мэрии, учреждений социальной сферы и различных организаций. Для уборки тротуаров используют средства малой механизации.

В период с 8 по 30 ноября предприятиями благоустройства было высыпано на дороги города 3350,2 тонн песчано-соляной смеси, 89,45 тонн реагента, 21 тонна соли. Вывезено 9661 кубометр снега.

Площадь убираемой поверхности дорог в Хабаровске — 3 427 тысяч квадратных метров, при этом объем снега, который необходимо вывезти, ориентировочно — 1 052 089 кубических метров. Вывоз снега осуществляется с прибордюрной зоны дорог, остановок общественного транспорта и парковочных карманов. Это примерно 50 % от общей площади (снег с проезжей части в местах отсутствия бортового камня не вывозится, а отбрасывается на обочину и в кювет).

Стоимость погрузки и перевозки на расстояние до 10 километров 1 кубического метра снега составляет 330 рублей. За период с 8 по 30 ноября с дорог города вывезено 9 661 кубометров снежных масс, на это было потрачено около 3,2 миллиона рублей.