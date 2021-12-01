5794 учащихся выпускных классов школ края сегодня пишут сочинение, еще 108 школьников выбрали для сдачи изложение. Успешное выполнение этих работ и отсутствие академических задолженностей позволят им получить допуск к прохождению государственной итоговой аттестации.

– На написание итогового сочинения отводится 3 часа 55 минут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов продолжительность увеличена на полтора часа. Участникам запрещается иметь при себе мобильные телефоны, любую цифровую аппаратуру, письменные заметки. Пользоваться можно словарями, выданными школой, – рассказала начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова.

В этом году утверждены такие тематические направления, как «Человек путешествующий: дорога в жизни человека», «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Работы выпускников должны соответствовать теме, быть аргументированными, с четко выстроенными логикой рассуждения и композицией, привлеченным литературным материалом. Также при проверке эксперты обратят внимание на качество письменной речи и грамотность учащихся. Минимальный объем для сочинения – 250 слов, для изложения – 150 слов.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 15 декабря в своей школе, либо на портале http://check.ege.edu.ru. Для получивших «незачет», а также тех, кто не явился на итоговое сочинение по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки – 2 февраля и 4 мая 2022 года.