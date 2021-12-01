Как и прогнозировали синоптики, сегодня в Хабаровский край со стороны соседнего Приморья пришел новый снежный циклон. Ночью он захватил южные районы, а с утра влияние непогоды в полной мере ощутили и жители центральных территорий. В Хабаровске сейчас идет сильный снег, местами наблюдается метель. Но, по информации дежурно-диспетчерской службы правительства региона, серьезных ЧП от снегопада не зарегистрировано.

– Снег идет на юге края, в центральных районах, осадки уже добрались и до востока края. Со вчерашнего дня были перекрыты сразу несколько автотрасс. Ограничено движение пассажирских автобусов на участках Хабаровск – Бикин, с 5 по 34 км Хабаровск – Находка, дорога Советская Гавань – Ванино, отрезок п. Переславка – с. Аргунское, дорога Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын, подъезд к п. Озерпах в Николаевском районе. С сегодняшнего дня закрыт проезд для всех видов транспорта по федеральной автомобильной дороге А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. Кроме того, прекращено движение рейсовых автобусов. Скопления автомашин, большегрузов на трассах нет. Отключений электричества не зафиксировано. По информации на 13 часов аэропорты работают в штатном режиме, – сообщили диспетчеры ДДС региона.

Из-за сложных погодных условий 1 декабря полностью отменены очные занятия в школах Советско-Гаванского района, в отдельных школах района имени Лазо и Хабаровского района, не учатся ученики начальных классов школ Комсомольска-на-Амуре, с. Селихино Комсомольского района. В других территориях края, включая Хабаровск, занятия в муниципальных общеобразовательных школах продолжаются в штатном режиме. Краевые учреждения, за исключением школы-интерната №20, где занятия отменены, работают по обычному графику.

Отменен подвоз школьников в п. Падали Амурского района, в Бикинском районе кроме п. Лермонтовка, Комсомольском, Нанайском и Солнечном районах, отдельных населенных пунктах района им. Лазо и Хабаровского района. Также сегодня подвоз отменен для Краевого центра образования, краевых школ-интернатов №2,3,6,20.

Спасатели продолжают следить за развитием ситуации, силы и средства приведены в режим повышенной готовности. Циклон активно смешается к восточной части региона в сторону Татарского пролива, захватывая северные районы. Там тоже ожидаются сильные снегопады и усиление ветра на побережье до 20–25 м/с. Местные власти были заранее предупреждены о приближающейся стихии, поэтому должны были принять все необходимые меры по минимизации возможных ЧС.

Напомним, что в минувший понедельник по поручению главы региона Михаила Дегтярева прошло внеочередное заседание краевой комиссии по предупреждению ЧС, посвященное подготовке к новому циклону. Его провел заместитель губернатора края по инфраструктуре Роман Мирошин. На совещании перед руководством оперативных служб и администраций муниципалитетов были поставлены задачи: организовать расчистку автотрасс и уборку придомовых территорий, обеспечить безопасность при усилении ветра, проконтролировать работу общественного транспорта, быть готовыми оперативно устранять аварии на объектах ТЭК и ЖКХ. За исполнением решений комиссии проследит краевая прокуратура. Циклон продержится в регионе несколько дней.