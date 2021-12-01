Снежные заносы на дорогах стали самой основной проблемой жителей Хабаровского края в первый день прохождения циклона. Водители большегрузных автомобилей столкнулись с трудностями на подъемах и спусках в центре города Хабаровска, а также при маневрировании на основных трассах региона. Начиная с самого утра, патрульные группы спасателей на полноприводной технике, а также пожарные автомобили оказали помощь больше десятка машин. Кроме этого они проводят мониторинг обстановки на дорогах междугороднего сообщения и при необходимости также помогают автомобилистам, буксируют транспорт на дорожное полотно. Всего на дорогах дежурит 5 патрульно-манёвренных групп МЧС России.

В настоящее время из-за сложной дорожной обстановки и формирования снежного наката полностью приостановлено движение всех видов транспорта на дороге г.Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к г.Комсомольск-на-Амуре, также введены ограничения для большегрузной техники и пассажирского транспорта на дороге Хабаровск – Бикин. Также движение автобусов приостановлено на дорогах г. Советская Гавань ­ р.п.Ванино с подъездом к п.Монгохто, г. Комсомольск-на-Амуре — п. Березовый – п. Амгунь – п. Могды – п. Чегдомын (с 94 км по 280 км), р.п. Переяславка – с. Аргунское (на протяжении 50 км).

На трассах выставлено 12 постов ГИБДД. Для приведения автодорог в нормативное состояние задействовано 14 бригад дорожных служб в составе более 300 человек и свыше 190 единиц техники. Кроме этого в Солнечном районе бульдозер Амурского спасательного центра МЧС России оказывает помощь в уборке снега с дороги с.Болен – п. Березовый.

С 10.30 (хбр) 1 декабря введено ограничение движения паромов на переправе Ванино-Холмск до улучшения погодных условий. Аэропорт Хабаровска работает в штатном режиме, по погодным условиям есть задержки авиарейсов.

В результате снегопада и порывов ветра отмечаются кратковременные нарушения энергоснабжения в населенных пунктах. В течение дня они происходили в Амурском и Нанайском районах. Бригадами электросетей проводятся оперативные ремонтно-восстановительные работы и устраняются нарушения.

В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю организовано межведомственное взаимодействие с едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований, дежурными сменами министерств и ведомств, ведётся оперативный обмен информацией. Всего на территории Хабаровского края для предупреждения и ликвидации ЧС сформирована группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России в составе более 1300 человек и около 600 единиц техники.

По уточненной информации Дальневосточного УГМС, циклон продолжит оказывать своё влияние и 2 декабря. Со смещением на востоке края (Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский, Николаевский районы) завтра сохранится сильный снег, местами очень сильный, метель. Усиление ветра прогнозируется до 18-23 м/с, местами порывы до 25-30 м/с. На дорогах гололедные явления, снежный накат, заносы.