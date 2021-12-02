561 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 596 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 257

Николаевский – 39

Нанайский – 18

Ванинский – 1

Верхнебуреинский – 2

Комсомольск – 150

Солнечный – 7

П.Осипенко – 5

Комсомольский – 35

Ульчский – 15

Хабаровский район – 32

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 682 койки. Свободно 330. На лечении находятся 52 тяжелых пациента, 38 подключены к аппаратам ИВЛ.

Привиты от коронавирусной инфекции 496 812 жителей края.

Всего на лечении находятся 12 843 человека. В том числе 2 352 стационарно, 10 491 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 110 631 случай COVID-19. 96 727 человек выздоровело.