561 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 596 человек. При этом зарегистрировано 8 летальных исходов за прошедшие сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск – 257
Николаевский – 39
Нанайский – 18
Ванинский – 1
Верхнебуреинский – 2
Комсомольск – 150
Солнечный – 7
П.Осипенко – 5
Комсомольский – 35
Ульчский – 15
Хабаровский район – 32
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 682 койки. Свободно 330. На лечении находятся 52 тяжелых пациента, 38 подключены к аппаратам ИВЛ.
Привиты от коронавирусной инфекции 496 812 жителей края.
Всего на лечении находятся 12 843 человека. В том числе 2 352 стационарно, 10 491 амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 110 631 случай COVID-19. 96 727 человек выздоровело.
Эта запись была опубликована 02.12.2021в 10:37. В рубриках: Медицина.
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