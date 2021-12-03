Накануне еще три медицинских работника обзавелись служебным жильем. Ключи от квартир передали трем сотрудникам городской клинической больницы имени профессора Войно-Ясенецкого. В настоящее время в служебном жилье проживают 255 сотрудников учреждений здравоохранения. С 2020 специалисты отрасли получили 74 квартиры.

– Впервые за всю постсоветскую историю нашим специалистам выдали служебное жилье – его получили медицинская сестра и 2 врача в новом доме. Уверена, выдача служебного жилья позволит закреплять молодых докторов в учреждениях края, – рассказала заместитель главного врача больницы Оксана Нейфельд.

В целях обеспечения жилыми помещениями работников бюджетных учреждений за счет средств краевого бюджета осуществляется строительство служебных жилых помещений. В настоящее время министерством строительства края рассматривается вопрос о разработке проектной документации и строительстве 7 домов на 498 квартир для граждан, категории которых установлены законодательством, в том числе 363 служебные квартиры.

– В 2021 году в оперативное управление 8 учреждениям здравоохранения края поступило 20 объектов государственного жилищного фонда для улучшения жилищных условий медицинского персонала. Потребность в служебном жилье в крае, и, в частности, в крупных городах высокая. Отдельными краевыми учреждениями здравоохранения осуществляется компенсация оплаты – полная или частичная стоимости аренды жилья для медицинских работников за счет средств доходов учреждений. В следующем году планируется передать в собственность медучреждений не менее 15 квартир для медицинского персонала, – рассказал и.о. начальника отдела кадровой политики и образования управления кадровой политики и правового обеспечения министерства здравоохранения Хабаровского края Сергей Попов.