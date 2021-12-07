512 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 575 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 48 человек, в 2 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск – 299

Комсомольск – 129

Солнечный район – 57

Район им П. Осипенко – 11

Комсомольский район – 10

Аяно-Майский район – 3

Николаевский район – 1

Хабаровский район – 2

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2682 койки, свободно 206. На лечении находится 1515 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 88 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 510 739 жителей края, полностью завершили вакцинацию 440 532 человека, ревакцинировано 50707 человек.

Всего на лечении находится 12 610 человек, в том числе 2476 стационарно, 10 134 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 113 239 случаев COVID-19, 99 543 человек выздоровели.