В основу его работы положены принципы организации Центра управления регионом. Он появился в Хабаровском крае, как и в других регионах России, год назад и показал свою высокую эффективность — за год принял и обработал более 31, 5 тысячи обращений. А по всей стране Центрами управления регионами было получено и обработано более 10 млн. обращений.

Так, во время недавних циклонов специалисты ЦУР Хабаровского края помогали городу получать оперативную информацию о состоянии дорог, о расчистке дворов, иных проблемах, возникших из-за снегопада. Пользователи соцсетей максимально быстро получали обратную связь. И это далеко не первый случай эффективного взаимодействия.

«С Центром управления регионом мы сотрудничаем уже год. Благодаря аналитике ЦУР было принято несколько важных для хабаровчан системных решений. Мы присматривались к работе коллег и поняли, что городу необходим подобный центр. Пока муниципальный Центр управления мы запускаем в формате проектного офиса. Определили рабочую группу, которая будет оперативно реагировать по направлениям деятельности администрации Хабаровска. Уверен, что к началу 2022 года мы полностью отладим работу в новом для нас формате», — рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Муниципальный центр станет «мозгом» города, где будут собирать, обрабатывать, содействовать в решении множества вопросов – от эффективной организации работы общественного транспорта до точечных проблем, вроде установки урн на бульварах.

«Создание муниципального Центра – еще один шаг к формированию комфортной среды для общения граждан и органов власти. Неудивительно, что именно Хабаровск первым в крае решил создать свой центр. Это крупнейший город региона и здесь возникает много ситуаций, требующих оперативной реакции городских властей», — отметил заместитель мэра Хабаровска по связям с общественностью и средствами массовой информации Денис Митрофанов.

«Мы поздравляем хабаровчан и администрацию города с созданием такой важной структуры. У нас общая цель – сделать жизнь граждан комфортнее, и муниципальный Центр управления один из инструментов для достижения этой цели», — добавил руководитель Центра управления регионом Руслан Соколов.

Несколько слов о том, как действовать, чтобы вашу проблему решили. Не пишите комментарии в различных пабликах, тем более закрытых. «Стучитесь» в официальные аккаунты органов власти, в том числе администрации города, мэра города, ЦУРа, аккаунты комитетов по управлению районами Хабаровска . Сообщение должно быть информативным, отражать проблему, содержать фактуру, а не только эмоции. Сообщение «В Хабаровске вообще не чистят дороги!» программа «Инцидент Менеджмент» не зафиксирует. А вот информацию «Улица Краснореченская не почищена, со двора дома №6 не вывозят мусор» — обязательно учтут и дадут на неё ответ.

За 11 месяцев 2021 года от хабаровчан через систему «Инцидент Менеджмент» поступило 8679 обращений. В топе, по убыванию – дороги, благоустройство, общественный транспорт, образование.