Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По версии следствия, 25 апреля 2021 года мужчина 1991 г.р., находясь за рулем автомобиля «TOYOTA LAND CRUISER», в утреннее время совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности смерть водителя и пассажира автомобиля, а также причинение тяжкого вреда здоровью пассажиру другого автомобиля.

По полученным в ходе расследования уголовного дела данным, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он не остановился по требованию инспектора дорожного движения, не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и во время движения по ул. Дзержинского в запрещенном для движения направлении к улице Серышева допустил столкновение с автомобилем «RENAULT KAPTUR», а после — с автомобилем «TOYOTA COROLLA AXIO».

По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Вину он признал в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к направлению в суд для рассмотрения его по существу.