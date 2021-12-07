Еще 89 социально значимых услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления Хабаровского края, станут доступны на портале «Госуслуги» в этом году. Уже сейчас жители региона могут воспользоваться сайтом для получения 73 из них. При взаимодействии с Минцифры России до конца года запланирован вывод на портал еще 16 сервисов.

В цифровом формате теперь доступны услуги, предоставляемые министерством имущественных отношений, комитетом лесного хозяйства, в сфере физической культуры и спорта, строительства и транспорта, а также муниципальные услуги. Сейчас на портал передаются сервисы ведомств в сфере социальной защиты, образования и науки, а также здравоохранения.

– Раньше некоторые виды услуг были доступны только на региональном портале «Услуги 27». Теперь для удобства граждан все они аккумулируются на федеральном портале. Перевод государственных услуг на единый портал позволит гражданам получать их проактивно, то есть автоматически, без заполнения заявления, с использованием реестров, – прокомментировал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

Главная цель портала «Госуслуги» – сделать процесс взаимодействия граждан с органами власти как можно более удобным и быстрым. Интерфейс сайта интуитивно понятен, создано мобильное приложение, позволяющее работать из любого места при наличии доступа к Интернету.

Напомним, для того, чтобы получать услуги в электронном виде, достаточно создать личный кабинет на портале «Госуслуги». Для этого необходимо указать фамилию, имя и отчество, номер телефона, электронную почту, паспортные данные и СНИЛС. Существует три способа регистрации: онлайн через банк, портал госуслуг или МФЦ. Подтвердить учетную запись также можно через приложения банков, МФЦ и Почту России.