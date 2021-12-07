Хабаровский край присоединился к всероссийской акции по расширению регистра доноров костного мозга. Каждый здоровый житель России в возрасте от 18 до 45 лет сможет стать потенциальным донором. Для этого нужно отправить по почте заказным письмом образец своего биоматериала. Его пересылку возьмет на себя Почта России, для отправителя она бесплатна.

В национальном регистре доноров костного мозга сейчас находится 55080 человек, 46 из них уже стали реальными донорами. В Хабаровском крае на текущий момент участие в акции приняли более 10 человек.

– В нашем регионе пока нет детей, нуждающихся в пересадке костного мозга. Всего же в крае девять ребят прошли эту процедуру. Чаще всего ее проводят при лейкемии, различных типах лимфом и в ряде других случаев, в том числе связанных со злокачественными опухолями других органов. Другими словами, пересадка костного мозга показана при заболеваниях, которые поражают стволовые клетки. Большую сложность представляет процедура поиска подходящего донора, на роль которого не всегда подходят даже родственники. Поэтому очень важно расширять регистр доноров, чтобы повысить шансы на спасение жизней больных, – рассказала главный внештатный детский онколог Хабаровского края Елена Ерега.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно оставить заявку на сайте Национального регистра доноров костного мозга. После этого придет заказное письмо с оборудованием и инструкцией для взятия мазков с внутренней поверхности щеки. Нужно также заполнить анкету о состоянии здоровья, договор о вступлении в регистр и согласие на обработку персональных данных. Ввиду особенностей проведения процедуры сбора биологического материала, вес потенциального участника проекта должен быть выше 50 кг.

– Мазок нужно положить в специальный конверт-контейнер, который необходимо отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра Казанского федерального университета проведут исследование. После этого с участником акции свяжутся, чтобы сообщить, подходит ли он для донорства. Эта простая схема на самом деле открывает принципиально новую страницу в истории создания регистра. Во-первых, обследование донора значительно упрощено. Во-вторых, с помощью Почты России значительно расширяется география участников, – рассказал представитель ведомства.