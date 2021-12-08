С этого года собственники жилья получили возможность проводить онлайн-голосования на единой всероссийской платформе ГИС ЖКХ. Новая услуга позволяет расширить возможности по управлению жилыми домами. Раньше многие жильцы не могли посещать общие собрания, теперь у них есть возможность участвовать в обсуждениях и выражать свое мнение через Интернет. Главное управление регионального госконтроля призывает жителей края активно пользоваться новым сервисом, так как это позволит лучше систематизировать процесс голосования жильцов по важным вопросам и избежать ошибок в работе управляющих компаний.

– Голосование на ГИС ЖКХ имеет несколько весомых преимуществ. Кроме самых очевидных, таких как экономия времени и простота, стоит отметить, что этим сервисом можно пользоваться как на компьютере, так и через мобильное приложение. Жилец получает возможность участвовать в голосовании фактически из любой точки мира. Кроме того, такой формат исключает факт фальсификации итогов общего собрания собственников дома, так как результаты фиксируется на федеральной платформе, – отметил и.о. начальника главного управления регионального госконтроля Дмитрий Зубарев.

Напомним, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме может проходить в очной, очно-заочной или заочной форме. На нем принимаются решения о выборе управляющей организации, способе формирования фонда капремонта, благоустройстве территории, заключении договора на размещение рекламных конструкций, а также по любым другим вопросам, которые относятся Жилищным кодексом РФ к полномочиям общего собрания. Для голосования необходимо иметь учетную запись на ГИС ЖКХ. Можно также воспользоваться профилем на госуслугах.

Подробнее узнать о том, как происходит голосование на платформе ГИС ЖКХ, можно из обучающего видео, выложенного на портале. Оно размещено в разделе «Обучающие материалы» → «Видео ГИС ЖКХ», а также на канале ГИС ЖКХ в YouTube по ссылке. По вопросам решения технических вопросов необходимо обращаться к оператору ГИС ЖКХ по номеру телефона 8 (800) 302-03-05 или в службу поддержки на портале ГИС ЖКХ.