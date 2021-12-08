В поселке Дормидонтовка Вяземского района состоялось торжественное открытие современной спортивной зоны. Обустройство площадки стало возможным благодаря участию поселения в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость работ составила более 1,5 млн рублей.

Как сообщили в администрации поселения, теперь в местном парке установлен полноценный спортивный комплекс. На его территории разместились 7 уличных тренажеров и два антивандальных теннисных стола, также установлены скамьи, урны и информационные стенды. Основание площадки – современные и безопасные материалы на основе резиновой крошки.

– Только два поселения в районе приняли в этом году участие в нацпроекте: город Вяземский и поселок Дормидонтовка. Ваше поселение стало лидером в крае по числу участников рейтингового голосования. Благодаря такой активности удалось реализовать еще один проект – благоустроить территорию местного Дома культуры, – сказала заместитель главы администрации Вяземского района Ирина Подлипенцева во время открытия площадки.

Отметим, что благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда» за несколько последних лет в поселке Дормидонтовка проведено осушение стадиона, благоустроены пешеходные зоны к социально значимым объектам и территория обелиска, построена новая танцевальная площадка. В следующем году планируется реализовать еще два проекта: отреставрировать зону торговли в парке, где проходит знаменитый Фестиваль варенья, и построить детскую площадку на перекрестке улиц Клубной и Вяземской.

Всего в рамках нацпроекта в этом году в Хабаровском крае планировалось благоустроить 131 общественную территорию на сумму 374,4 млн рублей. На сегодняшний день работы завершены на 130 объектах.