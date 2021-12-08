Две компании, которые реализуют в Хабаровском крае ряд инвестиционных проектов, входящих в число крупнейших на Дальнем Востоке, претендуют на победу сразу в нескольких номинациях ежегодной премии «Звезда Дальнего Востока». Это корпорация «Технониколь», которая производит в регионе строительные материалы и системы, и «Амур Минералс», разрабатывающая месторождение «Малмыжское».

Компания «Технониколь» участвует в трех номинациях: «Стратегическое развитие», «Управленец» и «Лучший работодатель». Как сообщили организаторы премии, корпорация намерена вложить в экологические проекты 13 млрд рублей инвестиций до 2025 года. Руководство компании поставило цель минимизировать воздействие на окружающую среду благодаря безопасному производству и улучшению экологических показателей.

Сегодня в Хабаровском крае действуют учебный центр и пять предприятий «Технониколь» по производству современных строительных тепло- и звукоизоляционных материалов из каменной ваты и экструзионного пенополистирола, пластиковых водосточных систем, вторичной переработке полимеров. Ежегодно заводы выпускают 1,2 млн куб. м тепло- и звукоизоляционных материалов и 3 тысячи тонн водосточных систем, а также ежемесячно перерабатывают свыше тысячи тонн отходов полистирола.

Так, завод водосточных систем – это современное автоматизированное производство, работающее по безотходной технологии. Инвестиции в него составили около 500 млн рублей. А новая линия по вторичной переработке полимеров сможет ежегодно перерабатывать до 10 тысяч тонн. На полную мощность завод выйдет в 2024 году.

Ранее Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявлял о необходимости разрабатывать механизмы, которые помогут, с одной стороны, сохранить природу, а с другой – дадут возможность всем гражданам к этой природе бережно прикоснуться. Он также подчеркивал, что бережное отношение к природе – это часть патриотического воспитания.

В свою очередь, «Амур Минералс» претендует на получение премии в номинациях «Развитие территории» и «Лучший работодатель». По состоянию на 1 ноября 2021 года компания вложила в проект освоения Малмыжского медного месторождения свыше 72 млрд рублей. Строительство горно-обогатительного комплекса мощностью переработки 90 млн тонн руды в год идет с прошлого года. Начало производства намечено на вторую половину 2023 года. Ежегодно «Амур Минералс» будет выпускать около 250 тысяч тонн меди в концентрате.

– При строительстве и оснащении горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении будут использованы самые современные технологии и оборудование в области добычи и обогащения полезных ископаемых от ведущих мировых производителей. На комбинате будет реализован комплекс мер по защите атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, растений и животных. Будет внедрен замкнутый цикл оборота воды, а также решения по предотвращению образования пыли, – подчеркивают в компании.

«Амур Минералс» также реализует социальные программы на территориях присутствия. Компания финансирует строительство и ремонт соцобъектов и инфраструктуры – детских садов, школ, спортивных комплексов, культурных и медицинских учреждений, инженерных сетей, поддерживает важные общественные мероприятия, работает по соглашениям о сотрудничестве с краевой и районными ассоциациями коренных малочисленных народов Севера.

Напомним, ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни регионов Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока. Премия проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Церемония награждения победителей 2021 года состоится 9 декабря.