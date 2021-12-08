На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске приступили к заливке самого большого на Дальнем Востоке открытого катка. Его площадь составит почти 7 тысяч квадратных метров. Сейчас идут работы по подготовке основной поляны, монтаж новой подсветки и установка тематических арт-объектов. Также началось украшение главной елки набережной.

– Обычно работы по заливке начинаются раньше – до конца ноября. Но в этом году из-за обильных осадков и нестабильных дневных температур дата заливки катка сместилась на декабрь. Поэтому сейчас мы работаем очень активно, ежедневно в подготовке площадки используется не менее четырех единиц техники, – рассказал главный инженер «Дирекции спортивных сооружений края» Алексей Дмитриев.

Народный каток, как и прежде, разделят на несколько зон. Для юных хабаровчан будет отведена специальная площадка «Каток-Малышок», а для любителей спортивных игр подготовят зону керлинга и хоккейную площадку, которую для безопасности оградят сеткой. Также впервые деревянное ограждение появится по периметру всего катка. Кроме того, площадку украсят новые подледные фигуры и фотозоны.

Для удобства посетителей в этом году полностью отремонтировали пункт обогрева. В фойе Универсального спортивного комплекса заменили окна, обновили потолки и стены, а также установили новое специальное резиновое покрытие, по которому удобно ходить, не снимая коньки. Кроме того, впервые организуют сразу два пункта проката. Один традиционно будет работать в здании. Второй – социальный пункт – появится на улице. В нем разместится бесплатный прокат коньков для детей.

– С понедельника по пятницу с 13:00 и до 16:00 дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей и детдомов получат возможность бесплатно пользоваться спортивным снаряжением. Коньки на группу детей будут выдаваться по предварительной записи по номерам телефонов: 8 (924) 102-22-22, 8 (914) 403-81-66, – рассказала заместитель генерального директора по общим вопросам «Дирекции спортивных сооружений края» Дина Ирганова.

Напомним, самую большую открытую ледовую площадку на Дальнем Востоке заливают шестую зиму подряд. В этом году торжественное открытие народного катка запланировано на 18 декабря.