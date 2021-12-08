Расширенное заседание правительства Хабаровского края под председательством Михаила Дегтярева, посвященное стратегии развития региона на 2022–2026 годы, состоялось в краевой столице. Открывая совещание, глава региона поблагодарил жителей края за работу и оказанное команде правительства доверие. Он подчеркнул, что курс, взятый сегодня на разрешение многолетних проблем территорий и продуктивное взаимодействие с федеральным центром, будет продолжен. Но в новом формате.

– Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения Президента России Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого нами намечено пять флагманских инициатив: «Интересная работа, достойная зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья. Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей», «Край притяжения. Туризм в удовольствие». Все они способны повысить качество жизни, условий работы и отдыха. Выполнение этих инициатив – персональная ответственность региональной власти. Приглашаю к совместной работе всех, кто готов сделать наш край лучше! – призвал губернатор Хабаровского края.

Стоит отметить, что каждое из ключевых направлений опирается на реализацию проектов, затрагивающих различные интересы социального и промышленно-экономического блоков. Так, «Интересная работа, достойная зарплата» – это не только эффективное сотрудничество работодателей со службой занятости и целевая подготовка квалифицированных кадров. Это, в первую очередь, успешная инвестиционная деятельность, которая позволит краю войти в 20-ку лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата уже к 2026 году.

Развитие региона как территории, комфортной для проживания, подразумевает под собой создание условий привлечения новых и удержания коренных жителей даже в самых отдаленных районах. На это нацелены проекты доступного жилья, разработки и внедрения «зеленых» технологий, популяризации спорта и здорового образа жизни, сохранения и приумножения культурного наследия.

– Комфортная среда – залог того, что люди не только останутся в крае, но и будут переезжать сюда из разных уголков страны. Ставлю задачу – к 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником! – заявил Михаил Дегтярев.

Проекты флагманской инициативы «Край здоровья. Растим будущее» опираются прежде всего на доступность и качество медицинской помощи и образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи. Так, согласно разработанному плану, уже в 2023 году будет создан краевой центр развития и поддержки одаренных детей «Сириус».

Заявить о Хабаровском крае как о передовом инновационном, креативном и цифровом центре на Дальнем Востоке – в задачах направления «Край инноваций и новых возможностей». Здесь будет реализовано сразу семь экспериментальных и по-настоящему прорывных идей. Среди них – проекты по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода, климатические проекты.

– Сегодня край обладает мощным потенциалом для реализации низкоуглеродных и безуглеродных проектов. А внедрение технологий на базе возобновляемых источников энергии не только обеспечит экологическую безопасность, но и даст толчок развитию новой отрасли в экономике региона, – отметил губернатор края.

Особое место в стратегии развития Хабаровского края отведено рекреационно-туристическому блоку, который способен стать одним из магистральных драйверов социально-экономического роста. Поэтому, как сообщил глава региона, очень скоро сферу ждет полная перезагрузка и смена привычных приоритетов.

Все флагманские инициативы, вшитые в них опорные проекты, сроки реализации и персональная ответственность легли в основу соответствующего распоряжения, которое Михаил Дегтярев подписал накануне совещания. В ближайшее время документ появится на официальном сайте правительства Хабаровского края.