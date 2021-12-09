В любую точку на территории Хабаровского края можно будет добраться всего за 4 часа. Такой уровень транспортной доступности поручил обеспечить к 2026 году губернатор региона. Задачи по развитию транспортной отрасли края Михаил Дегтярев обозначил во время расширенного заседания правительства, посвященного стратегии развития региона на ближайшие 5 лет. Повышение транспортной доступности станет одним из результатов реализации флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания».

– Хабаровский край – одна из немногих территорий России, где есть все виды транспорта. Регион по праву признан главным логистическим узлом на Дальнем Востоке. Вместе с тем, транспортная доступность – это, пожалуй, самая большая проблема нашего края. Даю поручение – к 2026 году обеспечить транспортную доступность «за 4 часа в любую точку края», – сказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, выполнить поставленную задачу позволит обновление парка воздушных судов краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Для этого планируется приобрести три борта L-410 взамен АН 24/26 и три самолета Sukhoi Superjet 100. Благодаря такому пополнению внутрирегиональный пассажиропоток увеличится до 100 тысяч человек, против 45 тысяч пассажиров, которые сегодня пользуются услугами авиакомпании.

Также губернатор поручил правительству края к 2026 году поставить на маршрут Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань скоростной поезд «Ласточка», обновить четыре из пяти курсирующих от краевой столицы пригородных электропоездов и 625 единиц пассажирского автотранспорта в Хабаровске и районах края. Также Михаил Дегтярев поставил задачу внедрить систему безналичной оплаты проезда, электронного проездного на всех видах пассажирского транспорта.

Напомним, в этом году в Хабаровском крае началась реализация инициированного губернатором края флагманского проекта по развитию авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Перевозчик уже приобрел два новых самолета L-410. Это позволит в следующем году выполнить на 101 рейс больше, чем в нынешнем. Также на пригородные маршруты краевой столицы, которыми ежесуточно пользуются около 1,3 тысячи пассажиров, благодаря участию Михаила Дегтярева, в 2021 году вышел новый современный электропоезд.