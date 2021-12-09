Александр Никитин отметил, что по своей сути выступление Михаила Дегтярева – это программа действий на ближайшие пять лет. Губернатор задал главные ориентиры для команды правительства края, назвал конкретные проекты с указанием сроков их реализации.

– Губернатор сейчас переформатирует работу органов власти края. Невозможно добиться высоких результатов, рывка в экономике и улучшений в социальной сфере, если нет конкретно поставленных целей. Каждому на своем месте придется поднять голову над рутиной, выйти из состояния дрейфа и двигаться по заданному курсу, – заявил первый вице-губернатор Хабаровского края.

В каждом проекте из тех, которые были озвучены главой региона, определены исполнители. По словам Александра Никитина, это означает персональную ответственность министров и заместителей председателя правительства края за результат. По итогам расширенного заседания вышло распоряжение губернатора, где все эти поручения зафиксированы и поставлены на контроль.

– Каждый из нас персонально отвечает за результат. И перед губернатором, и перед жителями Хабаровского края. Ведь все проекты, которые были названы сегодня, появились по итогам тех запросов и предложений, которые декларирует население. Их проработка велась на протяжении года работы до выборов, в том числе с участниками Народного совета, который был сформирован по инициативе Михаила Дегтярева, – подчеркнул Александр Никитин.

Среди инициатив, за реализацию которых отвечает первый вице-губернатор, – развитие туризма в регионе, строительство нового здания Дальневосточного художественного музея в Хабаровске, завоевание самых престижных спортивных трофеев профессиональными клубами края, цифровизация региона. Работа над ними уже началась. В частности, ведется активная подготовка к подписанию концессионного соглашения по созданию в регионе единой цифровой экосистемы, направленной на повышение качества жизни граждан и эффективности госуправления с помощью различных цифровых сервисов. Михаил Дегтярев дал поручение первому вице-губернатору края и региональному министерству цифрового развития и связи обеспечить подписание соглашения с концессионером и приступить к реализации проекта «Умный регион» уже в 2022 году.

Помимо этого, на первого вице-губернатора Хабаровского края возложен контроль за ходом реализации всех проектов, представленных сегодня в программном выступлении Михаила Дегтярева.