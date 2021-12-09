Министерство обороны РФ предлагает жителям Хабаровского края пополнить ряды резервистов. Заключив контракт с военным ведомством, гражданин будет получать ежемесячное вознаграждение и хороший социальный пакет. В частности, за участие в мобилизационной программе обещают дополнительный отпуск до 15 суток в год, а также бесплатное обслуживание в медицинских учреждениях Минобороны РФ.

– В мобилизационный резерв могут вступить граждане, находящиеся в запасе. Резервистам нужно будет каждый месяц проходить трехдневное обучение, а один раз в год – военные сборы на полигоне. Срок контракта – 3 года, но его можно продлить. Для поступления в резерв нужно обращаться в военкоматы по месту жительства, – рассказал военный комиссар Хабаровского края Андрей Степанов.

Работающие в гражданских сферах при поступлении в резерв получат законную возможность совмещать свою деятельность с военными занятиями и сборами. На время таких мероприятий резервист сохраняет полный заработок по основному месту работы, при этом работодателям расходы по оплате труда компенсирует государство.

Резервист также получает денежное довольствие, размер которого зависит от воинской должности и звания. За нахождение в резерве полагается ежемесячный оклад со всеми надбавками согласно категории военнослужащего. Также осуществляются выплаты за обучение и военные сборы. К примеру, гражданин, относящийся к рядовому составу, за три учебных дня в месяц будет получать около 5 тысяч рублей, а за сборы – около 26 тысяч. Чем выше категория военнослужащего – тем больше сумма. Также Минобороны РФ оплачивает расходы на командирование резервистов, выдает полное обмундирование и обеспечивает размещение на территории воинских частей во время проведения сборов.