Благодаря удалённой работе всё больше людей предпочитают зимовать в тёплых странах. Аналитики Яндекс.Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда собираются уехать на зиму хабаровчане. Оказалось, что больше всего их интересуют поездки в Таиланд, Армению, на Филиппины, в США и Израиль. Среди конкретных направлений лидируют Пхукет, Бангкок, Ереван, Тель-Авив и Манила.

По сравнение с прошлым годом количество хабаровчан, собирающихся провести зиму в тёплых уголках планеты, снизилось на 15%. В целом по России число желающих пожить зимой за границей увеличилось на 20%.

«Мы видим, что интерес к длительным зимним поездкам за рубеж постепенно восстанавливается. По сравнению с прошлым годом количество пользователей, которые решили провести зиму в тёплых уголках планеты, выросло на 20%. Их пока на 60% меньше, чем до пандемии, но тренд положительный. Открываются новые направления, понемногу снижаются цены, и туристов становится всё больше», — говорит Ирина Рейдер, руководитель Яндекс.Путешествий.

В среднем жители Хабаровска проведут в тёплых странах четыре-пять недель. Примерно на такой срок они едут в Армению, США, Израиль и на Филиппины. А самая длительная поездка запланирована в Таиланд — она займёт больше трёх месяцев.

Дешевле всего было купить авиабилеты из Хабаровска в Армению: средняя цена за билеты туда и обратно составила 44 400 рублей. А дороже всего в Таиланд — в среднем 68 700 рублей за билеты в обе стороны.

В целом по России самые популярные страны для длительных поездок зимой — Армения, Таиланд, Турция, Азербайджан и Шри-Ланка. А наиболее популярные направления — Ереван, Пхукет, Баку, Коломбо и Стамбул.