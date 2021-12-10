511 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 509 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умер 51 человек, в 8 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 173

Вяземский район — 90

Комсомольск — 81

Солнечный район — 37

Хабаровский район — 32

Район им.Лазо — 31

Нанайский район — 27

Бикинский район — 17

Комсомольский район — 10

Район им. П.Осипенко — 4

Ульчский район — 3

Охотский район — 1

Амурский район — 1

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2747 коек, свободно 285. На лечении находится 1503 пациента на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 94 пациента.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 521 306 жителей края, полностью завершили вакцинацию 456 225 человек, ревакцинировано 54 204 человек.

Всего на лечении находится 12 685 человек, в том числе 2462 стационарно, 10 223 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 114 768 случаев COVID-19, 100 977 человек выздоровели.