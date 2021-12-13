509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 454 человека. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 39 человек, в 6 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 306

Комсомольск — 33

Солнечный район — 50

Комсомольский район- 6

Амурский район — 6

Вяземский район — 5

Район им. Лазо — 46

Бикинский район — 10

Ванинский район — 11

Николаевский район- 17

Нанайский район — 14

Охотский район — 5

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободно 360. На лечении находится 1490 пациентов на кислородной поддержке, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 97 пациентов.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 527 586 жителей края, полностью завершили вакцинацию 467 110 человек, ревакцинировано 56 611 человек.

Всего на лечении находится 12 875 человек, в том числе 2407 стационарно, 10 468 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 116 300 случаев COVID-19, 102 298 человек выздоровели.