К 2030 году Хабаровск должен стать городом-миллионником. Такую задачу в ходе расширенного заседания правительства края поставил губернатор Михаил Дегтярев. Для этого в регионе будет реализован ряд инициатив в строительной отрасли. Среди них – создание дальневосточного промышленного кластера по производству стройматериалов, проекты «Дом Дальневосточника» и «Дальневосточные кварталы».

– Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны. Планируется масштабная реновация застроенных территорий через инструменты комплексного развития территорий. В крае уже готова нормативная база для запуска этого механизма. Даю поручение правительству края – зарегистрировать в следующем году строительный кластер и разработать стандарт жилищного строительства на территории Хабаровского края, включая требования обеспеченности площадок строительных объектов транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. А также поручаю запустить в 2022 году режим комплексного развития территорий для массового жилищного строительства, – сказал Михаил Дегтярев.

Также губернатор поручил строительному и социальному блоку правительства края обеспечить к 2025 году ввод четырех школ, получение федеральной субсидии для возведения еще семи учреждений образования, а также строительство круглогодичного детского центра отдыха.

Региональным властям в следующем году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом дальневосточника» и определить производственные мощности для изготовления и поставки домокомплектов. При этом, по словам Михаила Дегтярева, реализация проекта «Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой инфраструктурой. Площадка под строительство кварталов уже определена. Это район улицы Локомотивной в Хабаровске.

По информации регионального министерства строительства, всего в Хабаровске рассматривается несколько перспективных площадок для массовой застройки: микрорайоны 6-й и 7-й, Ореховая Сопка, район переулка Брянский и улицы Связной. В ведомстве отмечают, что комплексный подход к развитию жилищного строительства позволит нарастить объемы вводимого социального жилья, снизить его себестоимость. Собственное производство строительных материалов в рамках создания промышленного кластера позволит сдерживать цены на жилье, упрощая логистику строительства.

На сегодняшний день в крае работает 221 предприятие по производству строительных материалов. При этом, как отмечают в министерстве, регион располагает достаточным потенциалом, чтобы в перспективе обеспечить строительными материалами и себя, и соседние регионы. В первую очередь речь идет о теплоизоляционных материалах, керамическом кирпиче, щебне и железобетонных изделиях.