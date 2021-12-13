Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление компании-инвестора ООО «Подрядчик» о передаче прав на земельный участок и прав застройщика от компании-банкрота ООО «Востокстройсервис» для завершения строительства жилых домов по улице Трехгорной в Хабаровске. Эта процедура была необходима для того, чтобы компания приступила к непосредственным работам по достройке ЖК «Эдельвейс».

В октябре министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одобрило инициативу правительства края о смене застройщика жилого комплекса «Эдельвейс». Эта процедура была также необходима, чтобы новая компания смогла начать работы.

Теперь инвестору можно приступать к восстановлению проектной документации и обновлению технических условий. На это потребуется несколько месяцев. Работы на объекте планируется начать весной 2022 года, а полностью завершить до конца 2023-го.

– Общая площадь недостроенного жилого комплекса составляет 24 тыс. квадратных метров. Два 25-этажных здания планировали сдать еще в сентябре 2012 года. Окончательно стройка остановилась в декабре 2017 года в связи с тем, что застройщик ООО «Востокстройсервис», входящий в холдинг «Грант», был признан банкротом. На сегодняшний день своих квартир ждут 18 дольщиков, – отметили в региональном минстрое.

В качестве новой строительной организации выступит компания ООО «Подрядчик» из Белгорода, которая весной этого года провела обследование недостроев и приняла решение о возможности завершения работ своими силами без привлечения бюджетных средств и компенсационных земельных участков. На достройку двух домов по предварительным подсчетам потребуется около 700 млн рублей.

Напомним, что по поручению главы региона Михаила Дегтярева работа по решению проблем с обманутыми дольщиками в крае была перестроена. Краевые власти заключили договор с Федеральным фондом помощи обманутым дольщикам. Он выделяет 84% от необходимой суммы на достройку домов, застройщики которых признаны банкротами. Также в крае создана специальная комиссия. Ее члены на регулярной основе выезжают на потенциально проблемные объекты жилищного строительства и в оперативном порядке решает задачи по устранению проблемных вопросов застройщиков. Помогают краевые власти и в поиске инвесторов для достройки проблемных домов.