К расчистке трасс и пешеходных зон привлекается техника сторонних организаций.
Вчера днем на дорогах краевого центра работало 39 единиц техники, ночью – 69. На автотрассы высыпано более 424 тонны противогололедных средств, а также вывезено 5022 кубометра снега. Сегодня на уборку магистралей привлечено 59 машин и 44 рабочих, также ежедневно задействовано не менее 15 спецмашин сторонних организаций.
«На особом контроле я держу вопросы, связанные со снегоуборкой. На выходных жилищные организации продолжили расчистку дворовых территорий. В ней приняли участие 1072 человека. Также в городе производится уборка кровель от снега и сосулек. Активно привлекаем к вывозу снежных валов технику сторонних организаций. Всего уже вывезено 56 тысяч кубометров снега», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Напомним, что на прошлой неделе градоначальник проинспектировал ход уборки снега в городе. По результатам поездки главам районов были даны поручения плотно заняться уборкой тротуаров и заездов во дворы. А также усилить работу с предпринимателями – территории вокруг торговых точек должны быть очищены.
Эта запись была опубликована 13.12.2021в 17:13. В рубриках: Общество.
- Новый инвестор достроит ЖК «Эдельвейс» в Хабаровске до конца 2023 года
- Очередная партия новых автомобилей для пожарных поступила в Хабаровский край
- Массовое жилищное строительство развернется в крае в рамках комплексного развития территорий
- Дополнительные противоэпидемические меры вводятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
- Ледостав на нижнем Амуре образовался на 14 дней позже обычного