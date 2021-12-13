К расчистке трасс и пешеходных зон привлекается техника сторонних организаций.

Вчера днем на дорогах краевого центра работало 39 единиц техники, ночью – 69. На автотрассы высыпано более 424 тонны противогололедных средств, а также вывезено 5022 кубометра снега. Сегодня на уборку магистралей привлечено 59 машин и 44 рабочих, также ежедневно задействовано не менее 15 спецмашин сторонних организаций.

«На особом контроле я держу вопросы, связанные со снегоуборкой. На выходных жилищные организации продолжили расчистку дворовых территорий. В ней приняли участие 1072 человека. Также в городе производится уборка кровель от снега и сосулек. Активно привлекаем к вывозу снежных валов технику сторонних организаций. Всего уже вывезено 56 тысяч кубометров снега», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, что на прошлой неделе градоначальник проинспектировал ход уборки снега в городе. По результатам поездки главам районов были даны поручения плотно заняться уборкой тротуаров и заездов во дворы. А также усилить работу с предпринимателями – территории вокруг торговых точек должны быть очищены.