В Хабаровске началась подготовка площади имени Ленина к празднованию Нового года. Яркой иллюминацией уже обзавелись городские фонтаны. Сегодня на место будущего новогоднего городка доставили ледовые глыбы, которые хабаровские художники вскоре превратят в скульптуры.

Установка главной краевой новогодней елки начнется в среду, 15 декабря. Ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. Высота всей конструкции составит 20 метров.

– Краевую елку в этом году украсят большие яркие шары в цветах российского флага, светодиодные снежинки и гирлянды. Также убранство новогодней красавицы дополнят 50 игрушек, сделанных руками юных жителей края. Результаты конкурса «Операция «Новогодняя игрушка»» подведут уже сегодня. 20 авторов лучших работ получат подарки от губернатора края, – рассказала и.о. председателя комитета по делам молодежи Алина Стебнева.

По ее словам, возле краевой елки установят одну из двух светодинамических фотозон. Вторая разместится возле нулевого километра в окружении ледовых скульптур. Также в этом году площадь украсят уникальные арт-объекты.

– Ключевая тематика оформления в этом году – Хабаровский край. Мы постарались включить в оформление региональные символы: узоры коренных малочисленных народов Севера, изображения представителей нашей фауны и гербов всех муниципальных образований края. Эта концепция станет олицетворением слогана «Нам есть чем гордиться». Ледовые глыбы для будущих скульптур уже подготовлены и доставлены на площадь. Теплая погода внесла небольшие коррективы, но скоро мы приступим к работе, – рассказал Павел Барсуков, один из скульпторов, занятых в оформлении площади.

По словам Павла Барсукова, изо льда изготовят также специальные фотозоны, которые разместятся возле краевой елки. Каждый посетитель новогоднего городка сможет сделать снимок на память. На площади также появятся две двухуровневые горки для посетителей разных возрастов. Еще одним нововведением станет зона «Амурфеста», где в теплых корнерах разместятся предприниматели и рестораторы.

Доступ к ледовому городку откроют для всех желающих. Однако посетителям необходимо будет соблюдать меры эпидемиологической безопасности.