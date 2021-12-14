Консультативно-методическая поддержка медицинских учреждений в вопросах работы с COVID-19 стала целью визита в Хабаровский край анестезиологов-реаниматологов из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Специалисты международного уровня прибыли сюда по поручению Минздрава РФ.

Особенное внимание медики из Санкт-Петербурга уделили краевому «Перинатальному центру» имени профессора Г.С. Постола. Медицинское учреждение имеет стратегическое значение для всего Хабаровского края: здесь выхаживают недоношенных детей и регулярно проводят уникальные операции новорожденным с патологиями развития.

– В Хабаровском крае создана достаточно серьезная система оказания неонатальной помощи. Показатели младенческой смертности находятся под контролем. На мониторинге находятся все женщины в группе риска и своевременно госпитализируются в «Перинатальный центр». Одна из современных тенденций интенсивной неонатологии и акушерства – чтобы ребенок с угрозой для жизни и здоровья до родов или сразу после родов находился в перинатальном центре третьего уровня. В Хабаровском крае эта система работает. Здесь вся служба родовспоможения стремится к совершенству, – так оценил организованную в крае работу в сфере детского здравоохранения Юрий Александрович, главный детский анестезиолог-реаниматолог министерства здравоохранения России, завкафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФП и ДПО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

Специалисты отметили, что технологически детская медицинская помощь в крае соответствует уровню западных регионов России, а одной из основных причин увеличения числа преждевременных родов отметили коронавирусную инфекцию у матерей. Во всем мире невакцинированные беременные женщины находятся в основной группе риска.

– Преждевременных родов стало больше. С чем это связано? Факторов много, на преждевременные роды традиционно влияют курение, алкоголь, несоблюдение медицинских рекомендаций, несвоевременная постановка на учет в консультации. Но сейчас мы четко прослеживаем еще одну причину – это COVID-19. А именно, отсутствие иммунитета против вируса. Была бы мама вакцинирована – негативных последствий, связанных с преждевременными родами, можно было бы избежать. Причем, даже если женщина перенесла COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, у нее происходят фетоплацентарные нарушения, от которых страдает плод, – прокомментировал Вадим Гороховский, председатель Хабаровского краевого научно-практического общества анестезиологов-реаниматологов, завкафедрой анестезиологии-реаниматологии, доцент акушерства и гинекологии Дальневосточного государственного медицинского университета.

Между тем, специалисты предупреждают, что преждевременные роды – не единственная возможная опасность, которую несет в себе COVID-19. Так как беременные женщины от природы уязвимы, и организм несет колоссальную нагрузку, заболевание COVID-19 может протекать в тяжелой форме, на ИВЛ, вплоть до гибели плода или самой беременной.

В методических рекомендациях о вакцинации взрослого населения от COVID-19 отмечается, что вакцины от коронавируса не представляют опасности для беременных или плода. Согласно документу, применять «Спутник V» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности.

К беременным, имеющим риск развития тяжелого течения COVID-19, относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, заболеваниями печени.