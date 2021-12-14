В рамках рабочей поездки по району имени Лазо губернатор Хабаровского края оценил мощности нового современного рыбоводного комплекса по разведению, производству и переработке рыбы и дал старт работе системы подачи воды и ее очистки. В апреле 2022 года здесь появятся первые мальки клариевого сома. Форель – будущей осенью.

По прогнозам руководства предприятия, общий объем готовой продукции составит до 2000 тонн в год. Как заметил Михаил Дегтярев, такая производительность комплекса в условиях сокращения промысловых запасов тихоокеанских лососей приобретает особое значение для экономики и продовольственной безопасности региона.

– Главная особенность предприятий индустриальной аквакультуры – отсутствие сезонности и влияния погодных условий на регулярность поставок рыбной продукции для потребителей. И как следствие – высокая производительность. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул значимость рыбохозяйственного комплекса в укреплении продовольственной безопасности страны, необходимость увеличения доли отечественной продукции на внутреннем рынке, активизации работы по привлечению инвестиций в отрасль. Реализация такого масштабного проекта позволила привлечь в экономику края 550 млн рублей частных инвестиций. В перспективе – создание 20 рабочих мест и до 50 млн налоговых отчислений в бюджет края ежегодно, – прокомментировал глава региона.

Только благодаря проделанной работе краевого правительства и взаимодействию с профильными ведомствами федерального центра предприятие теперь обеспечено сырьем. Вопрос ввоза на территорию России посадочного материала – малька клариевого сома, – находившегося ранее под запретом, успешно разрешен. Сегодня малек сома исключен из перечня товаров, запрещенных к импорту. Кроме этого, в ноябре этого года власти региона обратились в минсельхоз России с предложением рассмотреть возможность возмещения части понесенных затрат на строительство предприятий аквакультуры в качестве эффективной меры поддержки данного вида бизнеса.

В настоящее время уникальный для всего Дальневосточного федерального округа рыбоводный комплекс по разведению, производству и переработке рыбы готовится к полному запуску. Завершено строительство модуля по выращиванию и производству сома, смонтированы системы жизнеобеспечения аквакультуры и очистки воды в установках замкнутого цикла водоснабжения. Основное здание комплекса будет введено в эксплуатацию в феврале 2022 года. Модуль по выращиванию форели планируется сдать месяцем позже.