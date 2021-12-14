Сегодня участники краевого штаба по предупреждению распространения COVID-19 обсудили дополнительные меры защиты пенсионеров. Согласно данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, за минувшую неделю среди граждан 60+ произошел рост заболеваемости на 6%. В этой возрастной группе было зарегистрировано 360 заболевших на 100 тысяч жителей – это самые высокие цифры среди субъектов РФ. В среднем по России показатель в данной возрастной группе составляет около 200 заболевших на 100 тысяч жителей. Также медики отмечают утяжеление течения болезни у пожилых пациентов и связывают это с поздними обращениями к врачам.

— Мы уже не раз говорили о том, что наши пенсионеры поздно обращаются к врачам и занимаются самолечением. При этом каждый день может стать решающим. Циркулирующий сейчас штамм отличается быстрым развитием осложнений. Ограничительные мероприятия позволяют сдерживать темпы роста заболеваемости, но пока этого не достаточно. Поэтому штабом и было принято решение о введении дополнительных мер перед новогодними каникулами, — рассказала главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева.

В конце октября жители края старше 60 лет и хронически больные сотрудники были отправлены на дистанционный режим работы. Неработающие пенсионеры, которые по тем или иным причинам не успели сделать прививку, были отправлены на самоизоляцию. Согласно новому постановлению краевого правительства, самоизоляция распространяется и на работающих сотрудников старше 60 лет, если они не успели получить иммунную защиту от опасного вируса. Новое правило будет действовать с 15 по 30 декабря.

— Пожилым предписана самоизоляция еще с октября, тем не менее, это самая устойчивая группа среди заболевших. Главное, что практически 80% среди умерших от COVID-19 — люди пожилые, это очень печальная статистика. Мы должны увеличивать число вакцинированных среди этой категории жителей. Так, любой пенсионер Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре может позвонить по номеру 122 и оставить заявку на вакцинацию на дому. Такая возможность есть и в муниципальных районах. Что касается поддержки пенсионеров, сейчас правительство Хабаровского края прорабатывает вопросы материального и нематериального стимулирования пенсионеров к вакцинации, – сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

На сегодняшний день процент вакцинации в группе старше 60 лет составляет 55,8%. Не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции пенсионеры зачастую нарушают режим самоизоляции и, как результат, становятся пациентами «ковидных» госпиталей. Чтобы обеспечить соблюдение режима самоизоляции, принято решение о приостановке с 15 по 27 декабря на территориях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре компенсации льготного проезда на городском транспорте для пожилых пассажиров без QR-кода.

По словам специалистов, ограничения направлены и на то, чтобы сократить число заболевших сотрудников детских учреждений, где в основном трудятся пожилые люди. Так, на карантин пришлось закрыть детский сад в Бикинском районе. Зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции среди сотрудников других дошкольных учреждений.

В целом, наиболее высокие показатели заболеваемости COVID-19 фиксируются в Бикинском, Вяземском, Советско-Гаванском и Солнечном районах. По количеству привитых жителей «антилидером» по-прежнему остается Советско-Гаванский район. Также невысокий охват вакцинацией наблюдается в Хабаровском, Амурском, Ульчском районах, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.