«Карту жителя Хабаровского края» (другой вариант названия – «Муравьев-Амурский») планируют запустить в рамках флагманской инициативы «Край комфортного проживания», вошедшей в Стратегию развития региона до 2026 года. Этот программный документ губернатор Михаил Дегтярев представил на расширенном заседании правительства края 8 декабря.

– Этот единый инструмент объединит возможности банковской и скидочной карт, проездного билета, полиса ОМС, СНИЛС, электронную подпись. Речь идет о мобильном приложении, интегрированном с Госуслугами, Фондом обязательного медицинского страхования, Пенсионным фондом, – раскрыл подробности проекта Михаил Дегтярев.

Как пояснили в министерстве социальной защиты края, ее использование позволит настроить персональную поддержку для каждого жителя региона. С помощью карты максимально комфортным и быстрым станет предоставление государственных, муниципальных и коммерческих услуг, в том числе в сферах социального обслуживания, здравоохранения, при обращениях в МФЦ и получении транспортных услуг. После реализации инициативы станет возможным воплощение и других проектов, среди которых «За 4 часа в любую точку края», «Социальное казначейство» и другие.

– Владелец карты при желании сможет получать на нее различные выплаты: детские пособия, субсидии, пособия по безработице и т.д. Перечень льгот в настоящее время разрабатывается правительством края, – рассказали в министерстве.

Карту «Муравьев-Амурский» можно будет получить в банке, который станет оператором проекта. Необходимые условия: она должна поддерживать бесконтактную форму оплаты и входить в национальную платежную систему «МИР». Михаил Дегтярев поручил правительству реализовать проект «Карта жителя Хабаровского края» уже в следующем году.