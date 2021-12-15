За 11 месяцев 2021 года в Хабаровском крае родилось более 12 000 малышей. Из них около 6 542 детей появились на свет в краевой столице и почти 2 000 новых жителей – в Комсомольске-на-Амуре. Мальчиков и девочек родилось примерно поровну, с незначительным перевесом в сторону сильного пола.

В этом году самым популярным в регионе мужским именем стало Артем, так назвали 315 мальчиков. 293 новых жителя края носят имя Александр. Самые популярные имена для девочек – София, Алиса и Анна. Также новорожденным в 2021 году часто давали имена Ева, Мария и Виктория. Реже девочек стали называть Миланами, Полинами и Ксениями.

В комитете по делам записи актов гражданского состояния и архивов краевого правительства также отметили, что за 11 месяцев этого года в крае появились на свет две тройни и 145 двоен. Родители тройняшек уже воспользовались региональной мерой поддержки и стали обладателями нового жилья. По инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, получают единовременную денежную выплату на приобретение дома или квартиры.

В крае существует и ряд других мер поддержки для многодетных семей. В их числе единовременные и ежемесячные денежные выплаты, краевой материнский капитал в размере 260 тысяч рублей. Кроме того, многодетным семьям компенсируют часть расходов на коммунальные услуги. Им также предоставляются бесплатные путевки в санатории и круглогодичные детские лагеря отдыха, а также бесплатные лекарства по рецептам.