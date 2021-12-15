Почти 1 500 собак и кошек отловили в Хабаровске в 2021 году
Дата | 15.12.2021 В рубриках: Общество

Как сообщили в управлении ЖКХ и ЭЖФ, до конца года субвенция, которая выделялась городу на работу с бесхозными животными, будет израсходована в полном объеме.

По плану требовалось отловить 1 570 собак и кошек, на данный момент выловлено 1 497 особей.

«С 1 января начнем работать по новому контракту, который заключен с ИП Лемихова. Сотрудничаем с тем же подрядчиком. Выделенных 10,2 миллионов рублей краевой субвенции хватит примерно до июня. Не хватает еще порядка 9 миллионов рублей В 2022 году планируем отловить 1 827 животных на что требуется свыше 20 миллионов рублей. То есть дефицит бюджетных средств составляет почти половину», — сообщил главный специалист производственного отдела управления ЖКХ Алексей Давыдов. 

В этом году субвенция на работу с беспризорными кошками и собаками в Хабаровске составила более 14 миллионов рублей.

Эта запись была опубликована 15.12.2021в 13:08. В рубриках: Общество.


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