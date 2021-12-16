476 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровело 468 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерло 45 человек, в 6 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 211

Комсомольск-на-Амуре — 70

Комсомольский район — 22

Имени Лазо район — 42

Ванинский район — 19

Бикинский район — 28

Советско-Гаванский район — 1

Нанайский район — 12

Вяземский район — 1

Николаевский район — 17

Верхнебуреинский район — 19

Солнечный район — 8

Амурский район — 13

П. Осипенко район — 13

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2767 коек, свободно 430. На лечении находится 62 тяжелых пациента, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 94 человека.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 536 756 жителей края, полностью завершили вакцинацию 479 887 человек, ревакцинировано 58 865 человек.

Всего на лечении находится 12 959 человек, в том числе 2337 стационарно, 10 622 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 117 772 случая COVID-19, 103 665 человек выздоровело.