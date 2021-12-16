К 2030 году объем выращивания саженцев в Хабаровском крае должен составить 27 млн штук в год. Такую задачу на недавнем расширенном заседании правительства региона поставил губернатор Михаил Дегтярев. Опорный проект «Зеленое будущее края» включен в одну из пяти флагманских инициатив Стратегии развития региона до 2026 года – «Край комфортного проживания».

– Качество жизни во многом зависит от состояния окружающей среды. Опорный проект «Зеленое будущее края» поможет нашему региону стать дальневосточным драйвером масштабных проектов по искусственному воспроизводству лесов. Даю поручение профильным ведомствам к 2026 году достичь объема выращивания 18 млн саженцев, а к 2030 году – 27 млн саженцев, – заявил Михаил Дегтярев.

Как отметили в краевом комитете лесного хозяйства, вся региональная структура лесовоспроизводства готова приступить к реализации проекта «Зеленое будущее края». Для этого будут определены территории и подведомственные комитету учреждения, которые станут непосредственными исполнителями. Предстоит ускорить темпы строительства новых тепличных комплексов.

– Уже прорабатывается вопрос о привлечении инвесторов, готовится дорожная карта. С Федеральным агентством лесного хозяйства достигнуто предварительное соглашение о переносе части объема компенсационного лесовосстановления из северных регионов Дальнего Востока в Хабаровский край. Для этого будет заранее увеличен и штат специалистов в подведомственных автономных учреждениях, где выращивают сеянцы, – прокомментировал и.о. председателя комитета лесного хозяйства Максим Гулько.

В этом году в Хабаровском крае выращено 18,6 млн саженцев. Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площади 51,4 тысячи га, в том числе искусственное лесовосстановление – на площади 8,6 тысячи га, что на 22% превысило годовой плановый показатель.

Напомним, что восстановление лесов в крае ведется по региональному проекту «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экология». По нему к 2024 году запланировано провести лесовосстановление на всех площадях, где были вырублены или погибли насаждения. Для этого ежегодно в рамках нацпроекта региону выделяются средства на закупку техники и оборудования. В этом году автопарк пополнили бульдозер, шесть плугов и шесть единиц бороны.