В комитетах по управлению районами города на финишный этап выходят конкурсы на лучшее новогоднее оформление дворов.

Впереди городской финал, в нем будут участвовать победители районных конкурсов.

«В прошлом году лучшей елкой Хабаровска была признана зеленая красавица из двора дома по улице Подгаева, 1а. В этот раз жильцы снова участвуют в конкурсе. Это, пожалуй, самый активный дом, жильцы участвуют и побеждают во всех городских мероприятиях», — сообщила ведущий специалист сектора по развитию новых форм управления недвижимостью в жилищной сфере комитета по управлению Центральным районом Елена Ревякина.

Кроме новогодних конкурсов, жильцы дома на Подгаева активно участвуют в продвижении своей территории общественного самоуправления. ТОС «Мы отличные соседи» (МОС) благодаря участию в городском конкурсе получил грант на постройку хоккейной площадки.

«В нашем доме различные мероприятия проводятся с 2016 года. Теперь снова заявились на городской новогодний конкурс. Эта зима выдалась очень снежной, воспользуемся этой, будем всем домом лепить снеговиков», — поделилась планами председатель ТОС «МОС» Людмила Милишкевич.

В Центральном районе на участие в городском финале претендует и ЖК «Невельской», расположенный по адресу: ул. Ленина, 47. Здесь, в отличие от большинства участников, новогодним оформлением занимаются не жильцы, а управляющая компания.

«Жильцы нам помогают идеями, всегда предлагают что-то новое. Например, попросили на входе установить фигуры леденцов, также вносят изменения в репертуар музыки, которая звучит в подъезде», — рассказал директор УК «Пантеон» Роман Глушак.

Все участники районного конкурса претендуют на победу в пяти номинациях: «Лучший зимний двор», «Снежная фигура», «Зимняя горка», «Новогодний фасад», «Оформление входной группы».