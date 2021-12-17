485 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 468 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умерли 50 человек, в 6 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Вяземский — 27

Ванинский — 50

Бикинский — 8

Нанайский — 9

Хабаровск — 253

Верхнебуреинский — 2

Солнечный — 38

Ульчский — 14

Комсомольск-на-Амуре — 84

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 767 коек, свободно 488. На лечении находится 61 тяжелый пациент, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 42 человека.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 540 073 жителя края, полностью завершили вакцинацию 484 827 человек, ревакцинировано 59 946 человек.

Всего на лечении находится 12 970 человек, в том числе 2 279 стационарно, 10 691 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 118 257 случаев COVID-19, 104 133 человека выздоровели.